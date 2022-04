Stiri pe aceeasi tema

- Paște 2022. Joia Mare: semnificatie, traditii si obiceiuri. Ce nu ai voie sa faci in Joia Patimilor Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta pentru crestinii ortodocsi. Atunci are loc Denia celor 12 Evanghelii, care aminteste de momentul in care Iisus a spalat…

- Idei cadouri pentru iepuraș. Propuneri pentru copii și adulți. Surprize și tradiții de Paște Cadourile perfecte și inspirate trebuie pregatite din timp. Bugetul este un aspect foarte important, iar in cazul cadourilor care se cumpara online, trebuie sa ținem cont de perioada de livrare și sa ne asiguram…

- Sambata colivelor: Parastasele Postului. Cum se face pomenirea celor adormiți. Randuieli bisericești, superstiții, tradiții In tradiția Bisericii Ortodoxe, persoanele dragi trecute in neființa se pomenesc prin slujbe cu rugaciuni. A ne aduce aminte de ei și a-i pomeni pe cei plecați dintre noi sunt…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați. Lasatul Secului pentru carne. Tradiții și obiceiuri inainte de Postul Paștelui Lasatul Secului pentru carne, in 2022 se ține in Duminica Infricoșatei Judecați, pe 27 februarie. In toate zonele rurale din țara Lasatul Secului de Paști joaca un rol extrem de important.…

- FOTO ȘTIREA TA| Polițiști cu suflet mare din Alba: Cum i-au ajutat pe 4 tineri din Ucraina dupa ce i-au oprit in trafic FOTO ȘTIREA TA| Polițiști cu suflet mare din Alba: Cum i-au ajutat pe 4 tineri din Ucraina dupa ce i-au oprit in trafic Doi tineri polițiști din Sebeș au dat dovada de compasiune astazi,…

- Pentru a asigura pantofilor o viața cat mai lunga este important sa le asiguri curațare frecventa, cu produse dedicate fiecarui tip de material și sa ii depozitezi corect, pentru a evita deteriorarea și a pastra calitatea materialului și a talpii. Iata cateva sfaturi practice care te vor ajuta sa pastrezi…

- Sfintii Trei Ierarhi: Tradiții și superstiții legate de sarbatoarea din 30 ianuarie. Cui ii poți spune ”La mulți ani!” Sfintii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur, sunt sarbatoriti la 30 ianuarie. Acesti trei sfinti pe care Biserica ii cinsteste impreuna au fost mari…

- Incepe luna indragostiților. Cele mai frumoase superstiții și tradiții din februarie, in așteptarea primaverii Incepe luna februarie, cea mai scurta din an, cunoscuta si ca Faurar, Fluierar, luna lupilor și luna indragostiților. Luna februarie este a doua luna a anului in Calendarul Gregorian. Ziua…