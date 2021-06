Stalin își epurează armata In aceasta zi de 12 iunie 1937, la Moscova, dupa un proces cat se poate de sumar, mareșalul Mihail N. Tuhacevski, unul dintre ofițerii de cel mai inalt rang din armata și fostul ei șef de stat major, a fost executat prin impușcare pentru tradare, spionaj și uneltire. Execuția a avut loc la cartierul general […] The post Stalin iși epureaza armata first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

