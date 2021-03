Stailer.ro, ghidul tău pentru obținerea unor mâini îngrijite In esența, acest control zilnic ținea de respectarea unei igiene stricte, mai ales ca vorbim despre o comunitate extrem de sensibila, cum este cea a copiilor de varsta preșcolara. Nu in ultimul rand, menținerea unghiilor curate ține și de o anumita rutina a vieții de zi cu zi, in care, așa cum ne spalam pe dinți, pe par sau pe fața, tot așa trebuie sa avem grija și de unghiile noastre. Dar de ce sunt insa unghiile atat de importante? Vom vedea in randurile urmatoare. Unghiile, cartea ta de vizita Inainte de toate, trebuie spus ca, in ziua de astazi, unghiile sunt ca o carte de vizita pentru un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați cu varstele de 39 și 41 de ani au fost reținuți de poliție pentru comiterea unui jaf. Aceștia anterior au fost judecați pentru comiterea infracțiunilor de furt și circulația ilegala a drogurilor.

- Mereu s-a spus ca unghiile sunt cartea de vizita pentru orice persoana, mai ales pentru doamne și domnișoare. Tocmai de aceea trebuie sa avem mare grija de manichiura noastra. Insa, daca mama natura nu te-a inzestrat cu unghii puternice, mai jos gasești cinci trucuri care te ajuta sa ajungi la un rezultat…

- Tratamente pentru par, servicii de manichiura/pedichiura sau parfumuri Queen, pe toate le gasiți, cu oferte tentante, la Salonul Queen Elisabeta din municipiul Suceava, care iși intampina clienții, la inceput de an, cu oferte greu de refuzat, cu promoții intre 30% și 70% la mai multe servicii de ...

- Ministerul Finanțelor vine in sprijinul contribuabililor prin publicarea unui nou material informativ dedicat persoanelor fizice care au obligația sa declare și sa plateasca impozitele și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile realizate din profesii liberale, in anul 2020. Materialele se gasesc…

- Elevii ar putea face cursuri de programare și tehnologia informației la liceu. Asta propune Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii pentru elevii de liceu. Orele ar putea fi facute atat in liceele teoretice, cat și in invațamantul profesional și tehnic. Reprezentanții Asociației spun…

- Organizația Patronala HORA este autoritatea reprezentativa a industriei ospitalitații romanești, ce are misiunea de a susține și de a promova interesele și valorile comune ale membrilor sai, pe plan național și internațional. Inainte de criza COVID-19, in industria HORECA activau: • 40.000 de societați…

- (P) 4 idei de afaceri in care merita sa investești In ultima perioada lucrurile n-au mers prea bine in economie, din cauza crizei sanitare și a problemelor mai de la nivel social, așa ca mulți oameni de afaceri s-au reorientat și au cautat sa investeasca in afaceri care sa fie profitabile și in vreme…

- Trei persoane au fost retinute de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mures, in urma efectuarii a 144 de percheziții domiciliare efectuate in cursul zilei de luni, in municipiul Bucuresti si in 13 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite…