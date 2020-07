Stiri pe aceeasi tema

- Pe cerul democrației in Europa se aduna tot mai mulți nori negri. In anii nouazeci, se vorbea cu speranța de „valurile democratizarii”, caci dupa Germania și Italia, in 1945, a urmat sudul, cu Spania și Portugalia, apoi centrul, cu Polonia, Ungaria, Cehia, șirul continuand cu sud-estul și rasaritul…

- Eurostat: Aproape jumatate din datoria guvernamentala a Romaniei era detinuta de corporatiile financiare, in 2019. Țara din UE “cumparata” de nerezidenți Aproape jumatate (49,8%) din datoria guvernamentala a Romaniei era detinuta anul trecut de corporatiile financiare, in timp ce nerezidentii…

- Comisia Europeana investigheaza fuziunea dintre PSA si Fiat Chrysler, care ar putea afecta competitia in UE Comisia Europeana a anuntat deschiderea unei anchete aprofundate care vizeaza proiectul de fuziune a constructorilor auto PSA si Fiat Chrysler, din cauza ingrijorarilor ca aceasta fuziune ar putea…

- Liderul Delegatiei PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a declarat, joi, ca Romania va fi una dintre "principalele" beneficiare ale subventiilor europene ce vor fi acordate pentru relansare economica si tranzitie spre economie neutra din punct de vedere climatic. "Romania va primi 13,5 miliarde euro…

- Romania este pe locul șase in Uniunea Europeana la cantitatea de pesticide folosita in agricultura. Cu circa 10 milioane de kilograme Romania era in 2018 al șaselea consumator de pesticide din Europa, dupa state cu consumuri mult mai mari, precum Franța (80 de milioane de kg), Spania (peste 70 mil.…

- Coincidența dramatica: chiar in ziua in care, dupa patru ani de proces, justiția din Romania a amanat abia pentru toamna apelul in dosarul Colectiv, documentarul realizat de Alexander Nanau, care vorbește despre ”prețul de a afla adevarul”, este programat in aproape toate țarile europene unde HBO are…

- Mai multe tari europene, printre care Austria si Germania, ridica restrictiile la frontiere. Austria ridica, de maine, toate restricițiile impuse la frontiere din cauza pandemiei de coronavirus. Cu excepția celor care revin din Italia, nimeni nu va mai fi obligat sa stea in carantina la revenirea in…

- Ministrii afacerilor externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Statele Unite ale Americii au semnat o Declaratie comuna cu ocazia aniversarii a 75 ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in care aduc un tribut victimelor si tuturor…