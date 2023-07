Stiri pe aceeasi tema

- In sesiunea din acest an, 27 de cadre didactice de la unitațile de invațamant preuniversitar din municipiul Lugoj au obținut gradații de merit. Gradația de merit se acorda, pentru o perioada de cinci ani (2023-2028), personalului didactic de predare, personalului didactic de conducere, de…

- “Un grup de filologi albaiulieni (studenți ai programului de licența Limba și literatura romana – Limba și literatura engleza și ai celor doua programe de masterat din domeniul Filologie-UAB, insoțiți de cadre didactice) s-au aflat, pentru o saptamana, intr-un important schimb de experiența internațional,…

- In cadrul proiectului „Perfecționarea personalului din invatamantul special din județul Suceava in instituții similare din strainatate", finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene și inițiat de Consiliul Județean Suceava, 5 profesoare de la Liceul Tehnologic Special Bivolarie ...

- In perioada 08 –11 Mai 2023, cadre didactice din Gradinița cu P.P. ”Raza de Soare” Targoviște au participat in Skopje-Macedonia de Nord, la activitatea transnaționala de invațare/ predare/ formare Creative strategies for inclusion and diversity through the arts din cadrul proiectului de schimb interșcolar…

- In perioada 8-12 mai 2023, șase elevi și doi profesori de la IES Sabino Berthelot din Ravelo (El Sauzal, Tenerife, Spania) s-au aflat intr-o mobilitate Erasmus+ la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj. In prima zi a mobilitații, oaspeții, alaturi de elevii și profesorii romani, s-au implicat…

- Liceul Tehnologic Lechinta, parte a unui proiect Erasmus+ initiat de catre Instituto Compresivo Don Roberto Angeli, din Livorno, Italia, este gazda in aceasta saptamana pentru o delegatie de 11 cadre didactice, din 4 tari, participante in cadrul proiectului "We are a big family" - Inclusive education…

- In perioada 19-26 martie 2023, un grup de șapte cadre didactice de la Școala „Ion Creanga" Suceava a mers in insula Cipru, pentru a participa la cursul de dezvoltare profesionala Inspiring Healty Lifestyles to Learners, in cadrul unui proiect Erasmus + ...