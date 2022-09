Cu Cinema Victoria, de pe strada Ciprian Porumbescu, inaugurat, viceprimarul Ruben Latcau a vorbit si despre stadiul celorlaltor cinematografe si obiective culturale aflate in stadiu de santier. Dintre acestea probleme par sa fie cu constructorul de la Turnul de Apa, unde lucrarile sunt in intarziere. „Sunt in lucru Dacia, Studio si Timis. Cinema Dacia trebuie […] Articolul Stadiul lucrarilor la infrastructura culturala pentru Timișoara 2023. Viceprimarul Lațcau: Nu vom mai accepta scuze pentru constructorii care nu-si fac treaba a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .