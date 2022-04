Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile IT se extind tot mai mult in arta. Scrierea unei poezii, realizarea unui tablou și gravarea unei ștampile pot fi procesate doar prin apasarea tastaturii. Cu ajutorul unui software, o melodie poate fi creata in doar o ora. Așadar, putem spune ca arta devine cu ușurința accesibila tuturor.…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de acțiuni de control in principalele depouri și autobaze ale Societații de Transport București (STB), pentru a verifica modul in care sunt respectate drepturile consumatorilor, atunci cand utilizeaza mijloacele de transport…

- Tot mai multe dovezi sugereaza ca oamenii sint acum o forța majora a evoluției pe Pamint. De la reproducerea selectiva pina la modificarile mediului, schimbam atit de mult din lumea noastra, incit acum nu numai ca influențam clima, ci și direcția vieții insași. In cadrul unui proiect masiv la care au…

- A fost adoptata, la propunerea Ministerului Energiei, Ordonanța de Urgența privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societații ”Complexul Energetic Oltenia”- S.A. Este pasul urmator necesar ce trebuia facut dupa ce Comisia Europeana a autorizat,…

- Problemele clubului Chelsea nu influențeaza asupra evoluției echipei. Gruparea londoneza a obținut a patra victorie consecutiva in Premier League, chiar in ziua in care a aflat despre sancțiunile impuse de autoritați din cauza patronului Roman Abramovici și a retragerii unuia

- Cercetatorii au evidențiat acțiunea unei proteine in evoluția schizofreniei. Este o descoperire majora in ințelegerea acestei boli psihiatrice. Se știe ca boala se manifesta in general in adolescența, la varste intre 15 și 25 de ani, intr-o forma atenuata și ca exista o vulnerabilitate genetica accentuata…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Piața hoteliera din București a inregistrat anul trecut cel mai mare progres dintre capitalele din Europa Centrala și de Est din punct de vedere al venitului pe camera disponibila (RevPAR), in principal ca urmare a creșterii ratei de ocupare a hotelurilor. Evoluția…

- Beatris Ionita (b1tv.ro) Greva șoferilor de la STB continua și sambata, pentru a treia zi consecutiv. In aceasta dimineața au iesit pe traseu doar 3 tramvaie si 10 autobuze, a declarat directorul general al Societații de Transport București, Adrian Crit, pentru B1 TV. “La ora 8: 00 sunt 15 vehicule…