Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din insula caraibiana St Vincent au declarat alerta rosie si au emis ordin de evacuare dupa ce seismologii au avertizat ca vulcanul La Soufriere da semne de „iminenta eruptie”, scrie The Guardian.

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a afirmat, legat de nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, fața de impunerea carantinei in Timișoara prin ordinul semnat de șeful DSU, Raed Arafat, ca aceasta masura poate fi luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…

- Islanda se afla in stare de alerta maxima generata de o potențiala erupție vulcanica in peninsula sud-vestica, exact linga capitala Reykjavik. In ultimile citeva saptamini s-au produs circa 20 000 de cutremure intr-o zona in care deja de 800 de ani, nu s-a intregistrat nicio activitate seismica. Pall…

- Membrii echipajelor SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati sa intervina pentru gestionarea a 24 situatii de urgenta. Echipajele au intervenit pentru: un stop cardio-respirator, 8 traumatisme, trei accidente rutier, o asistența…

- Mai multe curse aeriene au fost anulate luni in Indonezia dupa ce o eruptie vulcanica de pe insula Java a dus la inchiderea unui aeroport din regiune, au precizat autoritatile, potrivit DPA, citata de AGERPRES. Citește și: Explicații oficiale: cine se poate vaccina cu cele trei tipuri de…

- DJ 713, cunoscut sub numele de Transbucegi, a fost inchis de Politie din cauza vremii nefavorabile. Autoritatile spun ca drumul va fi inchis pana cand temperaturile negative se vor mai domoli.