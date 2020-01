Cotopaxi era o nava comerciala americana construita in Primul Razboi Mondial. A fost lansata la apa in 1918 și era destinata aprovizionarii. Primise numele unui celebru vulcan din Ecuador.

La 29 noiembrie 1925, Cotopaxi pleca din Charleston, Carolina du Sud, avand ca destinație Havana, Cuba. Era incarcata cu carbune și la bord avea 32 de persoane. Pe durata voiajului, nava se confrunta cu o violenta furtuna tropicala și semnaleaza prezența apei in cala. La doua zile de la plecare, Cotopaxi dispare in Triunghiul Bermudelor, o zona maritima cu o sinistra reputație, situata intre insulele…