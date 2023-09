SRI, culmea contractelor acordate cu dedicație: s-a declarat pe sine câștigător Serviciul Roman de Informații a oferit in ultimii trei ani mai multe contracte cu dedicație, inclusiv propriei regii, Rasirom. O asociere de firme a caștigat un contract de 133,6 milioane de lei in urma unei licitații organizata de catre Serviciul Roman de Informații pentru furnizarea unui sistem interoperabil de centre regionale de intervenție multi-risc (operaționalizare centre multi-risc). La licitație nu s-a mai prezentat nimeni. Partea interesanta este ca asocierea a avut drept lider Regia Autonoma Rasirom, entitate aflata in subordinea… SRI. Ca sa fie credibila operațiunea, in asociere s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

