- CSM Bucuresti a invins echipa slovena RK Krim Ljubljana, cu scorul de 25-23 (12-11), sambata seara, in deplasare, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Dupa acest succes, CSM Bucuresti a revenit pe primul loc in clasamentul grupei. CSMB, cu Cristina Neagu din nou in echipa, dupa o accidentare,…

- CS Municipal Satu Mare a surclasat-o pe CSM Alexandria cu 105-52, luni, in Sala LPS din Satu Mare, intr-un meci din Grupa A preliminara a Cupei Romaniei la baschet feminin. Meciurile de luni au consemnat reluarea competitiilor interne de baschet feminin dupa o pauza de sapte luni din cauza pandemiei…

- CSM Bucuresti a invins echipa germana SC BBM Bietigheim, cu scorul de 32-22 (14-10), duminica, la Ludwigsburg, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB s-a impus in fata ultimei clasate in ciuda absentei Cristinei Neagu, accidentata saptamana aceasta. Meciul a fost echilibrat…

- Infinity Bucuresti - Aerosquash Bucuresti si Remat Calarasi - Helios Timisoara sunt semifinalele Campionatului National de squash pe echipe, care are loc la Infinity Sport Arena din Bucuresti. Infinity (Radu Pena, Bogdan Vasile, Dumitru Goian, Andrei Luchian, Gelu Constantinescu, Nicoleta Stefan, Timeea…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 30-29 (17-15), duminica, La Esbjerg, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a smuls victoria, a doua in tot atatea partide sustinute in competitie, printr-un gol marcat in ultima secunda de Cristina…