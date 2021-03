Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu este foarte increzatoare ca vaccinul Sputnik impotriva coronavirusului va fi aprobat in Uniunea Europeana prea curand, a anunțat fondul suveran rus, sambata, in contextul in care serul dezvoltat in Rusia a intrat in procedura de evaluare a Agenției Europene a Medicamentului.

- Fondul suveran rus (RDIF) a declarat ca este putin probabil ca vaccinul Sputnik V impotriva COVID-19 sa primeasca aprobarea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) in viitorul apropiat, relateaza sambata dpa. EMA a initiat la inceputul lunii martie evaluarea vaccinului rusesc Sputnik V in vederea…

- Autorizarea vaccinului Sputnik V se afla in analiza Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), deși executivul comunitar nu și-a manifestat interesul pentru acest vaccin. Rusia a incheiat acorduri pentru a furniza vaccinul anti-COVID catre peste 40 de țari, in condițiile in care națiunile mai sarace…

- Grecia a decis sa nu renunte la administrarea vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca cat timp Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) nu recomanda suspendarea imunizarii cu acesta. „Asteptam deciziile organismelor oficiale, precum Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), care se vor reuni…

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca s-a ajuns la acorduri pentru producerea vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V „cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania”, in asteptarea omologarii acestuia in Uniunea Europeana, transmite Agerpres. „In momentul de fata au loc alte negocieri pentru…

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca s-a ajuns la acorduri pentru producerea vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V "cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania", în asteptarea omologarii acestuia în Uniunea Europeana, transmite AFP și Agerpres."În momentul…

- Rusia nu crede ca este posibil ca vaccinul sau Sputnik V impotriva COVID-19 sa fie livrat in Uniunea Europeana mai devreme de lunile mai sau iunie, relateaza dpa. Kirill Dmitriev, seful Fondului pentru investitii directe din Rusia, a declarat pentru postul de televiziune de stat Rossiya 24 ca „marile…

- Autoritatile ruse au cerut Uniunii Europene (UE) autorizarea vaccinului rusesc anti-COVID Sputnik V si spera ca procesul de revizuire sa inceapa in februarie, a anuntat miercuri Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR), relateaza EFE. CITESTE SI: SONDAJ CURS - Optiunile electorale la o luna…