Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen neobișnuit pe o plaja din India, care a fost acoperita de un strat gros de spuma. Cei mai fericiți au fost copiii din localitațile de pe litoral, care au ieșit in numar mare la joaca. Insa specialiștii avertizeaza ca aceasta spuma este periculoasa pentru sanatate.

- Cantitati insemnate de spuma alba, amenintatoare, polueaza luni, pentru a patra zi consecutiv, una dintre cele mai cunoscute plaje din Chennai, in sudul Indiei, informeaza AFP. In ciuda mirosului intepator emanat de aceasta spuma produsa de agenti poluanti, copiii se joaca in mijlocul…

- Versace da in judecata Fashion Nova pentru ca a reprodus rochia verde pe care Jennifer Lopez a purtat-o la Premiile Grammy in urma cu 19 ani. Casa de moda italiana iși apara drepturile, susținand faptul ca i-au fost incalcate regulile privind drepturile de autor. In documentele inregistrate luni la…

- Poliția a anuntat ca nu este vorba despre un act terorist. Aceasta a fost sesizata cu privire la aceasta posibila raspandire a unei substante toxice pe artera comerciala Brompton Road, unde se afla magazine a numeroase marci de lux. "Am tratat o persoana la fața locului și am dus-o la spital",…

- Femeia faimoasa pe Instagram pentru ca si-a facut 50 de operații estetice pentru a arata ca idolul ei, actrița americana Angelina Jolie, a fost arestata in Iran. Sahar Tabar a fost incarcerata la ordinul unui tribunal din Teheran insarcinat cu judecarea „faptelor ilegale culturale si a coruptiei morale…

- Negocierile se desfasoara de cateva luni si ar putea duce la crearea unei noi entitati, la care Ford va detine o participatie de 49%, iar Mahindra va avea 51%, potrivit informatiilor Reuters. Conform acordului, Ford va transfera majoritatea activelor sale si angajatii sai din India catre noua…

- Laureat cu premiul Oscar de doua ori, Tom Hanks intra in pielea unui om de televiziune din Statele Unite, care cu ajutorul unui program educational (1968 – 2001) a reusit sa ii convinga pe tineri sa fie mai buni. Fred Rogers a fost o legendara gazda TV americana pentru copii recunoscut a avea o atitudine…