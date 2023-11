Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari luni, 16 octombrie, la Praga, ca o eventuala victorie a Rusiei asupra Ucrainei va duce la sfarsitul tarii sale ca stat liber, transmite Agerpres . ”Daca Rusia ar triumfa, acest lucru ar pune capat, probabil, si existentei Republicii Moldova…

- Uniunea Europeana se pregatește sa inceapa negocierile cu Ucraina cu privire la viitoarea sa intrare in blocul comunitar, un anunț oficial fiind așteptat in decembrie, scrie, citand surse, publicația Politico , preluata de BBC și G4media . Liderii UE se pregatesc sa dea unda verde Kievului pentru…

- Uniunea Europeana se pregatește sa deschida negocierile cu Ucraina cu privire la viitoarea aderare la blocul comunitar a țarii devastate de razboi, un anunț oficial fiind așteptat in luna decembrie, scrie marți, 3 octombrie, Politico, citand trei diplomați europeni care au cunoștința despre aceasta…

- De la New York și Washington, Volodimir Zelenski a plecat in Canada, pentru o vizita oficiala la invitația lui Justin Trudeau, premierul unei țari unde traiește o puternica diaspora ucraineana. Este prima vizita pe care Volodimir Zelenski o face in Canada de la declanșarea razboiului rus contra Ucrainei.…

- Ucraina a primit un nou pachet de sprijin pentru aparare din partea Canadei, care conține vehicule blindate de lupta și vehicule blindate de evacuare, necesare pentru a salva viețile militarilor raniți. In plus, Ottawa a decis sa se alature pregatirii piloților ucraineni pentru avioanele F-16. Acest…

- Premierul canadian Justin Trudeau l-a primit vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Ottawa, ”pentru a reitera sustinerea in curs militara, economica, umanitara si in domeniul dezvoltarii a Ucrainei, care continua sa se apere impotriva razboiului rus brutal de agresiune”, relateaza CNN.Canada…

- O unitate a forțelor armate ucrainene care a participat la eliberarea satului Andriivka a publicat pe rețelele sociale filmari din drona cu ceea ce spune ca este artileria rusa care trage asupra propriilor trupe in timp ce acestea incearca sa se predea. Videoclipul postat pe Telegram de Brigada 3 de…

- Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de actiune cu privire la masurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturarii pietei cerealelor din tara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023. Intr-un…