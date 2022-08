Stiri pe aceeasi tema

- FARA PERMIS… Un barbat din comuna Coroiești, satul Movileni, de 21 de ani, a fost protagonistul unui accident rutier, soldat cu ranirea unei tinere insarcinate! Cu un tupeu incredibil, acesta a condus prin Barlad, zona Gradinii Publice fara a poseda permis auto! A pus in pericol viața unei femei insarcinate…

- UPDATE: Cei doi tineri implicați in accidentul de la Badeana de azi noapte sunt in stare grava la spitalul Barlad! Baiatul de 22 de ani, șoferul mașinii implicate in coliziune, urmeaza sa intre in sala de operație. Fata de 17 ani, pasagera din dreapta, a fost operata, și este in stare foarte grava,…

- In aceasta dimineața, un numar impresionant de anchetari, insoțiți de mascați, au descins in mai multe locații din județul Vaslui, intr-o ampla acțiune care vizeaza mai multe persoanele de etnie roma, din localitațile Murgeni, Zorleni, Bacești și Barlad, suspectate ca au inșelat statul german, prin…

- CEA MAI BUNA… Șefa de promoție a Școlii Gimnaziale „George Tutoveanu” din Barlad, Andreea Beatrice Dumitriu a obținut media 10 la Evaluarea Naționala! Aceasta a primit nota 10 atat la Limba Romana cat și la Matematica! Rezultatele deosebite pe care le-a avut de-a lungul anilor de gimnaziu i-au fost…

- REGIZORI… Trei elevi din Barlad au dat lovitura pe sfarsit de an scolar. Echipajul acestora a obtinut Premiul I la concursul „FIZICA IN IMAGINIˮ din 285 de participanti, o competitie care din acest an este inscrisa in calendarul Concursurilor Nationale ale Ministerului Educatiei. Initiativa concursului…

- DISCUȚII… Un proiect de lege, aflat in dezbatere la Senat, ii vizeaza pe tinerii care vor ieși din sistemul de protecție speciala. Aceștia ar urma sa beneficieze de o indemnizație unica cu valoarea a trei salarii minime brute. Propunerea legislativa de la Senat are ca scop imbunatațirea, prin modificarea…

- RASFAȚAȚI ȘI INVAȚAȚI… Poliția rutiera Barlad, impreuna cu ACS Grup Select din localitate, au invitat 120 de copii de la școala din comuna Ibanești de ziua copilului la Barlad, la Gradina Publica. Acțiunea s-a desfașurat la inițiativa și sub indrumarea prof. Gelu Cauea, directorul Școlii Gimnaziale…

- Patru școli din județul Vaslui au obținut certificatul “Școala Europeana”, in urma competiției naționale de anul acesta. Este vorba despre Școala Gimnaziala „Constantin Parfene” Vaslui, Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad și Palatul Copiilor Vaslui. Portofoliile…