- Persoanele vulnerabile vor primi un ajutor de 700 de lei de 2 ori pe an pentru plata facturilor la energie, iar tichetele de 250 de lei pentru alimente și mese se vor acorda la fiecare doua luni și anul viitor, potrivit unor Ordonanțe de urgența care ar urma sa fie adoptate joi de Guvern.

- Cresc pensiile de la 1 ianuarie cu 12,5%, nu cu 15%, cum s-a tot vehiculat in declarațiile publice din ultimele saptamani. Argumentele pro și contra au fost discutate in ședința de luni seara a coaliției de guvernare.

