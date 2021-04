Stiri pe aceeasi tema

- Astrid S face echipa cu noua stea daneza, Maximilian, pentru o versiune fresh a super hit-ului “Hurts So Good”, produs de Kina. Producatorul lo-fi, Kina, a re-prelucrat piesa și a adus impreuna timbrele vocale ale lui Astrid și Maximillian. Versiunea originala a single-ului “Hurts So Good” (lansata…

- Platforma audio cu continut la cerere Spotify a lansat un podcast, care contine conversatii intre cantaretul Bruce Springsteen si fostul presedinte al Statelor Unite Barack Obama. Intitulata ”Renegades: Born in the USA”, productia are opt episoade, dintre care primele doua sunt deja disponibile online,…

- Aproximativ 16.000 de persoane s-au programat in fiecare ora pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se vaccina in noile cabinete deschise incepand de astazi. In aceste puncte, pacienții vor primi, din 15 februarie, serul produs de AstraZeneca. Un adevarat „maraton” de inscrierile pe…

- Trei noi centre de vaccinare, disponibile la nivelul județului Alba. Platforma pentru programare, disponibila pentru administrarea AstraZeneca A fost deschisa platforma de programare pentru administrarea vaccinului AstraZeneca, in cele 180 de cabinete din toata țara, fiind disponibile 10.800 de sloturi…

- "Avem nevoie de fiecare spatiu disponibil si avem nevoie sa ne asiguram ca mai putini oameni trebuie sa fie internati. Am verificat din nou statisticile si vedem ca 85- din decese sunt inregistrate la persoane peste 60 de ani. Vedem de asemenea ca 95,1- din decese sunt inregistrate la persoane care…

- Platforma de muzica online Spotify a lansat mai multe carti audio. Operele clasice intrate pe domeniul public sunt povestite de mari nume ale spectacolului, precum actrita Hilary Swank sau Forest Whitaker, transmite news.ro. Un purtator de cuvint al Spotify a indicat ca aceasta lansare se inscrie in…

- AI CARTE, AI PARTE...! Elevii din clasele I-VIII au acum la dispoziție o platforma digitala pe care iși pot testa gratuit nivelul de literație. Testele sunt realizate de Brio®, prima și singura platforma de teste digitale standardizate pentru elevii romani. Acestea au fost elaborate pentru a evalua…

- Aplicația Tik Tok securizeaza conturile tuturor utilizatorilor cu varste mai mici de 16 ani. Masura vine in incercarea de a preveni manipularea și abuzarea acestora de catre adulți, scrie Biziday, care citeaza The Guardian.Platforma, care are o limita de varsta mai mica de 13 ani, a anunțat ca utilizatorii…