Spotify atacă piaţa cărţilor audio Cartile audio vor deveni al treilea pilon al afacerilor Spotify, dupa muzica si podcast-uri, cel putin asta vor sefii companiei, care le-au transmis acest lucru si investitorilor. Miercuri, intr-o sedinta cu investitorii, executivii Spotify au sustinut o prezentare legata de cartile in format audio, nisa pe care urmeaza sa o atace in viitorul apropiat. Desi nu exista inca informatii despre actiunile exacte in aceasta zona ale companiei suedeze sau legata de momentul in care Spotify va intra pe aceasta nisa, mutarea va avea implicatii majore atat asupra serviciului de streaming, cat si a pietei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

