Sportul alb şi Războiul negru A iscat ceva valva decizia organizatorilor turneului de mare slem de la Wimbledon, atunci cand au decis sa nu permita participarea jucatorilor si jucatoarelor din Rusia si din Belarus. In ce ma priveste, sunt cam impartit in doua: pe de-o parte, mi se pare o masura justa, jucatorii ucraineni, de pilda, fiind nevoiti sa lupte impotriva armatei ruse agresoare, iar jucatorii rusi joaca linistiti tenis!?; pe de alta parte, daca luam jucatorii si jucatoarele din Rusia si din Belarus individual, parca-ti vine sa zici: ei, ei si ele ce vina au ca tarile lor sunt conduse de Putin si de Lukasenko, doi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

