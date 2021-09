Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii CS Unirea Alba Iulia, care au facut parte din lotul Romaniei la Campionatul Mondial de Powerlifting organizat la Oradea, au obținut, in total, 10 medalii de argint și o medalie de bronz. Echipa Romaniei la juniori mari, cu aportul sportivilor CS Unirea Alba Iulia, a obținut locul 2 pe națiuni.…

- Dupa aproape 4 decenii, CS Metalurgistul Cugir a promovat in Divizia B la tenis de masa Participanta la Moinești (județul Bacau) la concursul național de calificare in Divizia B, seniori, echipa CS Metalurgistul Cugir a reușit sa acceada in al doilea eșalon valoric al tenisului de masa autohton. Intrecerea…

- Tamas Bogya, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut singura medalie a delegației Romaniei, la Campionatele Mondiale de Orientare Masters, dupa ce s-a clasat pe a treia treapta a podiumului in proba de lunga distanța. World Masters Orienteering Championships 2021 – Campionatele Mondiale…

- Consiliul Judetean Sibiu anunta ca a obtinut Autorizatia de Construire a Noului Spital Judetean. Documentul reprezinta ultima etapa de avizare si primul pas prin care institutia poate depune proiectul in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile, potrivit news.ro. Unitatea va avea…

- FOTO: Reprezentanții Clubului Sportiv Hususan Blaj, pe podium la Cupa “Cetate” Deva Reprezentanții Clubului Sportiv Hususan Blaj, care și-a inceput in urma cu o jumatate de an drumul spre performanța, au avut primul concurs la Cupa “Cetate” Deva, intaia prezența intr-o competiție de kickboxing. Aici…

- FOTO| PERFORMANȚA pentru Vilcu Nicu, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia: A obținut trei medalii de aur la Campionatul Național de Haltere juniori II Vilcu Nicu Alexandru, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut trei medalii de aur la Campionatul Național de Haltere juniori II, desfașurat…

