- Ionuț Iancu, sportivul SCM Craiova, a reușit sa caștige titlul și centura mondiala la Campionatul Mondial de Kempo. Competiția s-a desfașurat in Portugalia, iar asistenta a fost una extraordinara: 244 de sportivi si 62 de tari! Reusita lui Iancu este cu atat mai mare cu cat lupta pentru centura a fost…

- A doua convocare la lotul național de Kempo pentru Jasmina Elena Ciocoiu, luptatoarea de la Moșnița Noua. Adolescenta in varsta de 18 ani va face deplasarea cu echipa naționala a Romaniei la Campionatul Mondial de Kempo, desfașurat in Portugalia in perioada 26-30 aprilie.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat fara emotii la Campionatul Mondial din 2023, dupa ce a invins echipa Portugaliei cu scorul de 28-24 (13-8), miercuri seara, la Paredes, in mansa secunda a barajului.Romania, singura echipa care a participat la toate editiile Campionatului Mondial,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei va disputa miercuri, de la ora 22.15, meciul retur cu Portugalia, din barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Partida va fi televizata pe Pro Arena. Romania s-a impus la 15 goluri diferenta in duelul tur cu Portugalia, din barajul Campionatului Mondial…

- In manșa tur a barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal feminin care s-a disputat, sambata, la Pitești, Romania a invins Portugalia, scor 35-20 (19-12), informeaza Gazeta Sporturilor . In urma acestui succes categoric, tricolorele au devenit favorite la calificare. Partida retur…

- Romania va infrunta Portugalia in barajul de calificare la CM de handbal feminin, pe 8 aprilie la Pitesti si pe 12 aprilie in deplasare. Selectionerul echipei nationale, Florentin Pera, a declarat ca prezenta la toate editiile de pana acum ale Campionatului Mondial le responsabilizeaza pe jucatoarele…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a anuntat un lot de 18 jucatoare pentru barajul cu Portugalia de calificare la Campionatul Mondial din acest an.Romania va infrunta Portugalia pe 8 aprilie la Pitesti si pe 12 aprilie in deplasare. Campionatul Mondial din…

- Real Madrid și-a trecut in palmares cel de-al cincilea trofeu al Campionatului Mondial al Cluburilor, dupa ce a invins Al-Hilal, scor 5-3, in finala disputata sambata pe stadionul Moulay Abdallah din Rabat, Maroc.