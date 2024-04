Stiri pe aceeasi tema

- TSMC a fost de acord sa-si extinda investitia planificata cu 25 de miliarde de dolari, la 65 de miliarde de dolari, si sa adauge o a treia fabrica in Arizona pana in 2030, a declarat Departamentul pentru Comert al SUA in anuntarea subventiei preliminare. Compania taiwaneza va produce cea mai avansata…

- Un studiu observational a descoperit pentru prima data ca o specie de pasare foloseste comunicarea gestuala, despre care se credea ca este apanajul exclusiv al oamenilor. Un studiu condus de Universitatea din Tokyo, publicat la 25 martie in revista Current Biology, explica modul in care micul si coloratul…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Wroclaw, Polonia, au fost primii din lume care au recreat in mod sigur faimosul medicament al trecutului - teriac (theriac). Teriacul, format din 71 de substanțe diferite, a fost apreciat in Europa pana in secolul al XVIII-lea ca un antidot miraculos…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a primit brevet de invenție din partea OSIM pentru o inovație in domeniul alimentar: painea proteica. Aceasta inovație, dezvoltata de un grup de cadre didactice de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, se bazeaza pe utilizarea unui concentrat proteic…

- OSIM a brevetat inovația unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Șiința și Ingineria Alimentelor din Galați. Painea proteica conține un concentrat proteic de proteine miofibrilare din carne de porc, vita, pasare sau pește

- Medalii de aur și bronz pentru dansatorii sportivi ai CSM Unirea Alba Iulia. Cine a urcat pe podium la Campionatul Național Dansatorii din Alba Iulia, Lukas Theodor Orzeiu și Maya Andreea Urs au devenit campioni naționali la categoria lor de varsta. Mai exact au obținut medalia de aur la categoria lor…

- Copiii de la secția de box a Clubului Sportiv „Știința” Lovrin au venit invingatori acasa de la o competiție de profil, care a avut loc in Caraș-Severin. Sportivii lui Beniamin Bearz s-au intors cu cinci locuri I și doua poziții secunde. Una din sportivele din Lovrin este, de altfel, neinvinsa pana…

- In clasamentul celor mai bine platiți sportivi din lume, Cristiano Ronaldo domina topul la mare distanța de urmaritori. Clasamentul din 2023 cuprinde 100 de nume. In primele 10 poziții se afla 5 fotbaliști de talie mondiala. Cristiano Ronaldo, liderul acestui clasament, ciștiga anual 275 de milioane…