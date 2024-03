Oamenii de știința au descoperit ca o planeta potențial locuibila iși pierde atmosfera, un proces care ar putea, in cele din urma, sa faca aceasta lume, Trappist-1e, inospitaliera pentru viața. Se pare ca acest proces este cauzat de curenții electrici creați in timp ce planeta se deplaseaza in jurul stelei sale gazda, o pitica roșie, informeaza space.com.

Este o descoperire semnificativa, deoarece sistemul Trappist-1e, in care aceasta exoplaneta orbiteaza in jurul unei mici stele pitice roșii, a fost una dintre țintele principale in cautarea vieții extraterestre. Dintre cele șapte lumi stancoase…