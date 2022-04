Sporting Tigers Vaslui dezvoltã fotbalul feminin din Vaslui PROGRAM… Proiectul „Playmakers”, lansat de UEFA si Disney, va ajunge si la Vaslui. Clubul Sporting Tigers Vaslui a aplicat si a fost acceptat in cadrul programului, dedicat fetelor cu varsta cuprinsa intre 5 si 8 ani. Participarea in acest program este gratuita. „Playmakers” reprezinta o initiativa a UEFA si Disney de a dezvolta un program […] Articolul Sporting Tigers Vaslui dezvolta fotbalul feminin din Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

