Stiri pe aceeasi tema

- Arouca – Moreirense 0-1. Primul meci al etapei a noua a fost transmis live in AntenaPLAY. Derby-ul rundei va fi Boavista – Sporting, meci care se va vedea, de asemenea, luni, de la 22:15, in AntenaPLAY. Arouca – Moreirense a fost un meci foarte disputat. Arouca avea nevoie disperata de puncte, fiind…

- Meciurile din Liga Portugal sunt LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Etapa a opta din Portugalia a fost deschisa de duelul dintre Moreirense si Boavista, incheiat la egalitate, scor 1-1. Benfica a reusit sa obtina o victorie in extremis pe terenul celor de la Estoril. Un pusti de 19 ani, Antonio Silva, a marcat…

- Gil Vicente – Casa Pia 2-0. Meciul a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul din aceasta seara a contat pentru etapa cu numarul 7 a sezonului din Liga Portugal. Inainte de acest meci, gazdele veneau dupa eșecul din deplasare cu FC Porto. Gil Vicente a pierdut duelul respectiv cu scorul de 1-2. De cealalta…

- Liga Portugal e LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Etapa a saptea din campionatul Portugaliei a continuat sambata. Primul meci a avut loc joi seara, atunci cand Braga a castigat la Estrela cu 4-2, in timp ce Benfica s-a impus vineri seara in derby-ul cu Porto cu 1-0. Ziua de sambata a fost deschisa de meciul…

- Sporting – Rio Ave 2-0. Etapa a sasea din Liga Portugal s-a incheiat la Lisabona, cu meciul dintre Sporting si Rio Ave. Partida a putut fi urmarita in direct in AntenaPLAY. Sporting, care traverseaza o perioada foarte buna, a castigat si a devenit noul lider din Liga Portugal. Cei de la Sporting sunt…

- Liga Portugal a fost live in AntenaPLAY! FC Porto – Farense 2-1, Estoril – Rio Ave 2-0 si Vizela – Arouca 2-2 au fost meciurile zilei de duminica. Cele mai importante faze sunt in format VIDEO pe AS.ro. FC Porto a castigat cu emotii primul meci pe teren propriu din acest sezon. Ivan Marcano a […] The…

- LIVE VIDEO Liga Portugal, in AntenaPLAY | Trei meciuri foarte spectaculoase din Liga Portugal au fost transmise si astazi de AntenaPLAY. Ieri am putut urmari Gil Vicente – Portimonense, meci incheiat cu scorul de 5-0, Farense – Casa Pia 0-3 si Sporting Lisabona – Vizela 3-2. Sporting Lisabona si-a adjudecat…

- Spectacol total in campionatul Portugaliei! Mai multe dueluri ce se anunta a fi foarte disputate vor avea loc in acest weekend. Liga Portugal e transmisa LIVE in AntenaPLAY. Ziua de sambata a fost una de exceptie. S-au marcat numai putin de 13 goluri in cele 3 partide din Liga Portugal care s-au disputat…