Stiri pe aceeasi tema

- Duminica spre luni, de la ora 05:00, ora Romaniei, pe AMC va fi difuzat primul episod din cel mai nou sezon al serialului “Into the Badlands”. Fiecare episod al seriei a treia va fi dat la ora 05:00 (duminica spre luni) și in reluare, in fiecare joi, la ora 22:45. In sezonul 3 din „Into... View Article

- Un nou party marca Virgin Sessions te așteapta maine, 24 martie, incepand cu ora corespunzatoare unei nopți de pomina, adica pe la 22:00 in bar Mango Sibiu, sa transformam vremea de afara intr-o atmosfera incendiara. Cristi Stanciu și Marc Rayen sunt dj-ii care iți aduc cele mai fresh piese și cele…

- Atat FC Botoșani, cat și Dinamo au sperat la play-off, dar ambele au fost marile perdante ale sezonului regulat, astfel ca diseara joaca derby-ul play-out-ului. Se anunța minus 3 grade Celsius la ora meciului și 98% șanse sa ninga! Terenul a fost execrabil și marți, la partida din "sferturile" Cupei…

- Dupa ce am urmarit episod dupa episod continuu sezonul doi al serialului “Stranger things”, lansat pe Netflix in octombrie, 2017 cu toții stam cu sufletul la gura sa aflam mai multe vești despre sezonul trei. Urmatorul sezon din “Stranger things” ar putea aparea la finalul acestui an, conform unor surse.…

- Halsey a fost tratata ca o prințesa dupa ce asistena personala i-a pus o pereche de papuci de casa in fața picioarelor atunci cand cantareața s-a dat jos din mașina, iar fanii au ridicat din spranceana. E adevarat ca celebritațile pot avea uneori cerințe puțin exagerate, dar nu e și cazul lui Halsey.…

- Pana in luna aprilie, am putea avea parte de noi cresteri de preturi - am putea plati cu pana la 10% in plus pentru alimente si cu peste 7% mai mult pentru carburanti, sustin reprezentantii companiilor din Romania.

- Iubitorii de sporturi de iarna abia asteapta an de an sa cada prima ninsoare ca sa mearga sa cucereasca partiile si culmile din Elvetia, Austria, Franta si chiar Romania. Pentru ei, ianuarie si februarie sunt sinonime cu schiul sau placa si abia asteapta sa isi ia portia binemeritata de zapada. Exista…

- Nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica cresc riscul ca masurile de austeritate care vor aparea in viitor sa fie implementate cand apar socuri semnificative externe sau interne, considera analistii OTP Asset Management.