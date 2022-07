Stiri pe aceeasi tema

- Gravitatia vine cu distractia vara aceasta, in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, show ce va avea premiera in curand la Antena 1. Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin si Natanticu sunt juratii care vor nota atent prestatiile concurentilor la Splash! Vedete la apa.

„Splash! Vedete la apa" revine in curand la Antena 1 cu un nou sezon. In acest an, la masa juriului vor sta: Iulia Albu, Nea Marin, Clara Gherase și Cosmin Natanticu.

- Bogdan Ionescu, ispita masculina de la „Insula Iubirii” sezonul 6, și-a incantat fanii dupa ce a postat mai multe imagini in care apare alaturi de o tanara care pare ca l-a cucerit definitiv. In sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii, Bogdan Ionescu a venit impreuna cu iubita lui de atunci, Hannelore,…

- Albertina Ionescu se marita. Cine este alesul! De peste 20 de ani in lumina reflectoarelor, Albertina Ionescu este o prezența discreta atunci cand vine vorba despre viața ei privata. A avut pana in prezent cateva relații, insa fara happy end. S-a iubit in trecut cu omul de afaceri Adrian Ispravnic,…

- Incep filmarile pentru sezonul 2 din Squid Game Squid Game a fost in 2021 cel mai urmarit serial al anului pe Netflix. Producția coreeana spune povestea unor jucatori care accepta sa intre intr-un joc al morții. Iși joaca propriile vieți pentru șansa de caștiga 38.5 milioane de dolari. Total neașteptat,…

- Ce vedete au participat la premiera Stranger Things (sezonul 4). Doua sunt din Romania! A mai ramas puțin pana la momentul in care pe Netflix va fi lansat sezonul 4 din Stranger Things. Weekend-ul acesta, la New York, a avut loc premiera oficiala. Eveniment la care au participat numeroase vedete. Doua…

- Iulia Albu este cel de-al patrulea jurat de la „iUmor”, sezon 12, show-ul de la Antena 1. Criticul de moda se alatura echipei formate din Delia, Mihai Bendeac și Cheloo.Seria juraților-surpriza continua și in aceasta saptamana la „iUmor”, sezonul 12. Iulia Albu va fi alaturi de Delia, Mihai Bendeac…