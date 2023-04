Palcu, balastiera și elicopterul

Omul de afaceri Ovidiu Palcu a fost reținut joi într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, executare de... The post Palcu, balastiera și elicopterul appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]