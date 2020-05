Spitalul Orasenesc Harsova scoate la concurs un post vacant

Stiri pe aceeasi tema

- Gradinita cu Program Prelungit "Mugurel" din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de ingrijitoare.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor…

- Liceul Tehnologic "Carsiumldquo; cu sediul in Harsova, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an a functiei contractuale de executie, vacante de muncitor intretinere.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Scoala Gimnaziala Nr. 31 Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de administrator financiar, 0,5 norma, in cadrul Compartimentului Administrativ.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilor" din Navodari, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de secretar cu 0,25 norma.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Liceul Tehnologic Cogealac, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de muncitor de intretinere ndash; 0,50 norma.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Spitalul Clinic C.F. Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de functionar administrativ ndash; Serviciul administrativ, aprovizionare, transport, achizitii publice, contractare.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de coordonator personal de specialitate, din cadrul Cabinetului medical ndash; Caminul pentru persoane varstnice.Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Unitatea Militara 02196 din Mangalia, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de referent de specialitate, gradul III, in microstructura Achizitii si management derulare contracte.Conditiile specifice necesare in vederea…