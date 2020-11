Spitalul Județean Timișoara, pregătit pentru cel mai negru scenariu al pandemiei. Ce măsuri extreme au fost pregătite Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Patrașcu, a dezvaluit in cadrul emisiunii PRESSALERT LIVE planul pregatit pentru cazul in care numarul in creștere de bolnavi COVID-19 ar depași capacitatea celorlalte unitați medicale din oraș. „Noi suntem spital de ultima linie, am insistat și ministerul a ințeles foarte bine. Asta inseamna ca inaintea noastra, spitale COVID […] Articolul Spitalul Județean Timișoara, pregatit pentru cel mai negru scenariu al pandemiei. Ce masuri extreme au fost pregatite a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

