- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a anunțat luni ca, la nivelul MS exista un comitet de criza care gestioneaza toate problemele care apar in zonele inundate. Au fost distribuite deja pastile cu clor pentru dezinfectare acolo unde apa este infectata, a spus ministrul Sanatații. ”Inca se saptamana trecuta…

- Inființate din necesitate și din dorința de a degreva aglomerațiile de la unitațile de primiri urgențe ale spitalelor, centrele de permanența au reprezentat, la vremea inaugurarii lor, colacul de salvare pentru o anumita ramura a sistemului medical. De fapt, centrele de permanenta sunt cabinete ale…

- Intrebat daca il ingrijoreaza situatia in urma careia Calin Farcas a murit la 29 de ani, dupa ce a asteptat doi ani un transplant de plaman, Dragnea a spus: "Nu ma ingrijoreaza, ma revolta!"."Si ceea ce a facut Sorina Pintea a facut foarte bine si trebuie sa faca in continuare. Dupa parerea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat vineri ca de la 1 ianuarie 2019 fiecare spital judetean de urgenta va avea un centru in care sa fie tratati pacientii cu accident vascular cerebral, informeaza AGERPRES . “Partea de neurologie afecteaza cel mai mult calitatea vietii unor pacienti post traumatic,…

- Sanda Ungur, soferita in varsta de 21 de ani care a provocat accidentul mortal de la Jibou, a fost transferata la Unitatea de Primiri Urgente din Baia Mare. “Pacienta a fost preluata de echipa medicala a UPU Zalau la ora 19.20, a fost evaluata, stabilizata, diagnosticata, i-a fost acordata asistenta…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, este decisa sa demareze o campanie inedita pentru Romania. Astfel, cel mai probabil, de 1 Iunie, Ziua Copilului, la nivel național va demara o campanie de vaccinare door to door (din ușa in ușa) impotriva rujeolei. ”Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, se va intalni miercuri cu reprezentati ai Ordinului biochimistilor, biologilor si chimistilor in sistemul sanitar din Romania, dupa ce vineri aproximativ 40 de membri ai OBBCSSR au pichetat ministerul in semn de protest fata de modificarea coeficientilor de salarizare…

- In 2018, au fost aduse in Romania, 14.563 de doze de imunoglobulina, din care 7.300 au ajuns prin mecanismul de protecție civila a declarat pentru Libertatea, directorul Unifarm, Adrian Ionel. Totodata in luna mai vor ajunge alte 9.000 de doze prin mecanismul de protecție civila și 3000 de la producatori…