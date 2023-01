Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj anunnța ca a cofinanțat achiziționarea unui nou aparat medical de inalta tehnologie pentru Spitalul Municipal Gherla. Este vorba despre un Computer Tomograf, pentru care forul administrativ județean a alocat, din bugetul propriu al instituției, suma de 1.000.000 de lei. Echipamentul…

- Consiliul Judetean Cluj anunta marti ca a dotat Spitalul Municipal din Turda cu doua noi echipamente medicale de inalta tehnologie. Valoarea totala cumulata a noilor dotari este de 199.998 de lei, finantarea fiind asigurata integral din bugetul propriu al forului administrativ judetean, conform news.ro.…

- Consiliul Judetean Cluj a aprobat darea in administrare a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii a unor noi echipamente medicale, a caror valoare este de 1.014.927 lei.Echipamentele care urmeaza sa fie date in administrarea unitatii sanitare aflate in subordinea forului administrativ judetean sunt…

- Consiliul Județean a dotat Spitalul Județean de Urgența cu un aparat medical pentru depistarea cancerului de piele Consiliul Județean Cluj a finanțat achiziționarea unui nou echipament medical pentru

- Compania Naționala de Investiții construiește un after school de aproape un milion de euro la Tismana, in județul Gorj. Este vorba de un contract care vizeaza achiziția serviciilor de proiectare, asistența tehnica proiectant și execuția lucrarilor pentru obiectivul de investitii inclus in subprogramul…

- Aparatul profesional este o donație din partea unei firme private, prin intermediul Asociației Salvatorilor Voluntari din Romania. Echipamentul medical, dotat cu padele atat pentru copii, cat și pentru adulți, este conceput sa faca fața in orice mediu și reprezinta un sprijin important pentru salvatorii…

- Consiliul Județean Cluj a finanțat achiziționarea unor noi echipamente medicale pentru Spitalul Municipal Gherla. Astfel, in cadrul unitații sanitare au fost deja livrate și date in funcțiune o trusa cu instrumente pentru laparoscopie, un tonometru, o hota de biosiguranța și un lavoar chirurgical. In…

- REACȚII… Datoria de un milion de euro a Negreștiului catre Compania Naționala de Investiții (CNI) a fost discutata ieri in Consiliul Județean (CJ) Vaslui. Fostul primar al orașului, Vasile Voicu, in prezent consilier județean, l-a rugat pe președintele CJ sa ofere sprijin pentru plata cofinanțarii,…