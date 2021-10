Tragedia produsa, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța scoate la lumina lipsa de preocupare a autoritaților locale, in subordinea carora se afla unitatea medicala din punct de vedere administrativ, pentru investiții serioase in reabilitarea cladirii. Ultimele verificari in ceea ce privește funcționalitatea spitalului in caz de incendiu au fost facute, in toamna […] The post Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, nicio mare investiție in 20 de ani. Autoritațile așteptau PNRR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .