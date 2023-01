Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua naționala de clinici de excelența in imagistica medicala Scanexpert va deschide primul sediu din regiunea de vest a țarii, in Timișoara. Noua locație, situata in Iulius Town, va oferi servicii performante de investigare imagistica prin Rezonanța Magnetica Nucleara, Computer Tomograf, și va fi…

- Șeful Secției Boli Infecțioase II in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, Virgil Filaret Musta, este acuzat de conflict de interese de Agenția Naționala de Integritate (ANI) pentru ca ar fi inch

- Spitalul Victor Babes din Timisoara a implementat o tehnica de investigatie care permite un diagnostic complet si precis pentru detectarea cancerului pulmonat. Imunohistochimia este disponibilia din acest an la Laboratorul de Anatomie Patologica al institutiei medicale. Pacienții cu suspiciune de cancer…

- Veste SPECTACULOASA pentru sute de mii de romani! Persoanele care iși desfașoara activitatea in aceste domenii vor beneficia de o majorare salariala, in anumite condiții. IMPORTANT! Noile sume de bani vor fi acordate in funcție de aceasta evoluție. Citește mai multe AICI – Cine sunt romanii care…

- „Acordarea unor servicii profilactice, care permit identificarea unor afecțiuni in faza incipienta, mai ușor și mai ieftin de tratat, previne creșterea tratamentelor spitalicești mult mai scumpe acordate in situații de urgența persoanelor neasigurate. In acest fel, se fac economii importante care sunt…

- DentaLife este prima clinica dentara deschisa de MedLife in 2015. Dent Estet face parte din Grupul MedLife din 2016, in urma achizitiei pachetului majoritar de actiuni (60%). Prin acest transfer intragrup, clinica DentaLife va fi integrata sub brandul Dent Estet. Dent Estet ajunge la un portofoliu…

- Guvernul a aprobat, joi, cea de-a doua rectificare bugetara pozitiva din acest an, stabilind ca veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 521,1 milioane lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 522,1 milioane lei. Ce spune Consiliul…

- ADVERTORIAL. De luni, la Timișoara se va deschide o noua clinica veterinara, Genesis, care va oferi servicii de medicina interna, radiologie, analize de laborator, chirurgie, stomatologie, terapie intensiva etc. In plus, clinica este dotata și cu o pensiune pentru feline.