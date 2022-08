Spitalul Arcadia: protezarea unicompartimentală a genunchiului Articulația genunchiului indeplinește funcții importante in aparatul locomotor. Trebuie sa fie mobila și supla, dar și suficient de puternica și stabila, pentru a susține intreaga greutate a corpului. Solicitata foarte mult, este predispusa la uzura. Atunci cand apar disfuncționalitați, medicul ortoped este cel care poate oferi cele mai bune soluții de tratament. Daca este necesara protezarea genunchiului, medicul poate recomanda artroplastia (protezarea) totala (atunci cand trebuie inlocuit intregul genunchi) sau unicompartimentala. Ambele tipuri de intervenții se realizeaza in siguranța și cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

