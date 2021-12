Stiri pe aceeasi tema

- Valul patru al pandemiei bate in retragere, insa autoritatile Buzaului incep deja pregatiri pentru valul cinci, care ar putea afecta Romania dupa sarbatori. Responsabilii din sanatate iau deja masuri in privinta pacientilor care vor avea nevoie de oxigen, astfel incat Buzaul sa nu mai treaca prin perioade…

- Romania se pregateste de valul cinci al pandemiei, care ar putea incepe imediat dupa sarbatorile de Craciun, insa medicii sunt de parere ca acesta ar putea fi mai lejer decat cel din toamna acestui an.

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a anunțat ca spitalele au 10 zile la dispoziție sa se hotarasca daca vor trata sau nu pacienți exclusiv COVID-19. De asemenea, acesta a precizat ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 1.731 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.In data de 14 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.727 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. In Bucuresti sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacientii de COVID 19. De asemenea,…

- Autoritațile au anunțat, marți, ca nu mai este niciun pat liber in secțiile ATI Covid din spitalele din țara. Conform datelor oficiale, in Romania sunt 1.453 de paturi de ATI pentru pacienții Covid-19. Pentru Capitala, DSP București a avizat un numar de 313 paturi pentru pacienții Covid-19 in stare…

- Valul patru al pandemiei face ravagii: NICIUN pat disponibil la secțiile ATI din țara Valul patru al pandemiei face ravagii: NICIUN pat disponibil la secțiile ATI din țara Astazi, 5 octombrie, la nivel național nu mai exista niciun pat disponibil la secțiile ATI, la momentul actual lucrandu-se pentru…

- In mai puțin de un an, mai multe incendii au avut loc in spitalele care trateaza pacienții cu COVID, in varfurile valurilor epidemice, cand secțiile unitaților medicale sunt pline. Dupa tragedia de la Piatra Neamț, cand zece persoane au murit intr-un incendiu la Secția ATI, in noiembrie anul trecut,…

- Amploarea valului 4 al pandemiei nu ar trebui sa ne surprinda. Din pacate, capacitatea de raspuns a statului, ca și mobilizarea impotriva pandemiei a intregii societați, nu au crescut de la debutul pandemiei pana zi. Dimpotriva. Numarul foarte mare (prea mare!) de cazuri noi, numarul prea mare de decese…