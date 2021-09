Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din statul New York se pregateau luni sa concedieze mii de lucratori din asistenta medicala pentru ca nu s-au conformat vaccinarii obligatorii impotriva Covid-19 pana la termenul limita care a expirat in ziua respectiva, unele unitati din nordul statului limitandu-si serviciile pentru a…

- Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, are in vedere angajarea Garzii Nationale si a unor lucratori medicali din afara statului pentru a compensa lipsa de personal din spitale, in conditiile in care zeci de mii de lucratori isi pot pierde locul de munca pentru ca nu au respectat termenul pentru vaccinarea…

- Guvernatorii din New York si New Jersey au declarat miercuri seara stare de urgenta ca urmare a ploilor in cantitati record aduse de furtuna tropicala Ida, care au condus la inundatii si conditii periculoase pe drumuri si au provocat decesul a cel putin noua persoane, conform relatarilor din media…

- Profesorii si ceilalti angajati ai scolilor publice din New York City vor fi obligati sa se vaccineze impotriva Covid-19, a declarat luni primarul Bill de Blasio, in cadrul eforturilor de a determina populatia sa se vaccineze si sa reduca raspandirea variantei Delta a coronavirului, care este mai…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat ca le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres . Decizia a fost luata din cauza creșterii numarului de cazuri cu tulpina Delta…