- Combustibilul care alimenteaza spitalele din Gaza se va epuiza probabil in 24 de ore, avertizeaza reprezentanții ONU. Astfel, potrivit ONU, inchiderea generatoarelor va pune in pericol mii de pacienți. „Oprirea generatoarelor de rezerva ar pune in pericol viețile a mii de pacienți”, a anunțat biroul…

- Biroul umanitar al ONU din Gaza estimeaza ca rezervele de combustibil din toate spitalele de aici vor ajunge pentru inca aproximativ 24 de ore, relateaza The Guardian, preluat de Agerpres. OCHA preciza, de asemenea, ca bombardamentele israeliene intense asupra Gaza, lansate din aer, de pe uscat si de…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca a trimis material medical pentru 300.000 de persoane din Fașia Gaza, care a ajuns pe un aeroport egiptean din apropierea enclavei palestiniene. Materialul medical va putea ajunge la destinație, imediat ce accesul umanitar va fi posibil prin punctul de…

- Palestinienii din nordul Fasiei Gaza au inceput sa se deplaseze spre sud, in masini, camioane sau pe jos, dupa ce Israelul i-a avertizat sa paraseasca zona pentru propria protectie. Populatia de aici numara peste un milion de persoane, iar organizatiile umanitare ale Natiunilor Unite si Organizatia…

- SUA si-au sporit sprijinul pentru aliatul sau Israel, desfasurand nave si avioane in regiune. Spitalele din Gaza sunt pline de pacienti dupa ce Israelul si-a inceput atacurile de razbunare. Peste 400 au murit in urma atacurilor de razbunare ale Israelului in Gaza. Peste 250 de cadavre au fost gasite…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița va fi modernizat și extins cu un corp nou de cladire cu ajutorul banilor din PNRR. Proiectul valoreaza 400 milioane de lei. Au inceput lucrarile de modernizare și extindere a Spitalului de Urgența Bistrița cu ajutorul fondurilor din PNRR. Proiectul consta in construirea…