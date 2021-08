Stiri pe aceeasi tema

- Sa ne ajutam reciproc la nevoie, sa fim solidari unul cu altul se numara printre caracteristicile care oglindesc o comunitate unita. Asta a demonstrat azi un barbat din Baia Sprie, care a predat polițiștilor un portofel gasit in apropierea locuinței sale. In interiorul acestuia se aflau acte personale,…

- Un barbat din Alba Iulia a predat Politiei un telefon mobil si un portmoneu in care erau peste 6.000 de lei, gasite marti pe strada, in apropierea unui magazin, apartinand unei femei care cumparase materiale de constructie si care la plecare, fiind preocupata cu incarcarea bunurilor in autoturism, le-a…

- Astazi, 17 august 2021, la Poliția Municipiului Alba Iulia s-a prezentat domnul Radu Calin, de 43 de ani, din Alba Iulia, care a predat un telefon mobil și un portmoneu cu suma de 6.199 de lei, carduri și documente. Acesta a declarat ca le-a gasit, pe partea carosabila, pe strada Alexandru Ioan Cuza…

- Un barbat din Abrud a predat politiei un portmoneu in care era suma de 622 de lei și acte, pe care l-a gasit pe strada. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza domnului Caș Aurel felicitari pentru spiritul civic de care a dat dovada. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iunie 2021, la Poliția…

- Barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, uz de fals și complicitate la comiterea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale Miercuri, 2 iunie, la ora 22.20, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au oprit pentru control pe D.J. 186, pe…