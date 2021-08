Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean britanic a fost arestat la Berlin sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei. Barbatul, angajat al ambasadei Regatului Unit in Germania este acuzat ca in cel putin o ocazie a oferit unui agent rus documente secrete in schimbul unei sume de bani.

- Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie conținând detalii legate de distrugatorul HMS Defender implicat recent într-un incident în Marea Neagra au fost gasite într-o stație de autobuz din Kent, relateaza BBC. Rusia anunța miercuri ca a deschis focul…

- Forțele armate rusești au tras salve de avertisment înspre distrugatorul britanic HMS Defender pe care Moscova îl acuza ca a intrat în apele sale teritoriale din largul Capului Fiolent aflat în apropierea Sevastopolului, relateaza agenția rusa Interfax.„Distrugatorul…

- Ambasadorul Ucrainei la Berlin a refuzat sa participe alaturi de presedintele german Frank-Walter Steinmeier la o actiune de comemorare a 80 de ani de la invazia Germaniei naziste in Uniunea Sovietica, el acuzand un ''afront'' din partea organizatorilor pentru desfasurarea acestui eveniment la un…