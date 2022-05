Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul cantareț de muzica rap Spike, a cantat vineri (13.05) seara alaturi de manelistul Adrian Minune in cadrul evenimentului Red Bull Soundclash din București. Cel din urma a fost invitat pentru a-l susține pe rapper in „lupta” contra Irinei Rimes. In timpul probei „wild card”, Spike l-a avut invitat…

- Celebrul dansator de flamenco Eduardo Guerrero vine pentru prima data in Romania, unde va susține doua spectacole de gala. Supranumit regele Flamenco-ului modern, spaniolul va dansa in fața publicului de la București pe 26 și 27 mai. Extrem de apreciat de public, laudat in presa internaționala, Eduardo…

- Deși provin din stiluri muzicale diferite, Irina Rimes și Spike au acceptat sa se dueleze muzical in cadrul evenimentului Red Bull SoundClash, programat pe 13 mai, la Romexpo. Doua scene, același public și un singur caștigator, stabilit de aplauzele celor prezenți.

- Celebrul grup IL DIVO va concerta pe 3 noiembrie la Sala Palatului din Bucuresti. Dupa tragica veste legata de disparitia lui Carlos Marin, IL DIVO au decis sa continue turneul si sa-l dedice memoriei fostului lor coleg, ca un tribut sub denumirea “For Once In My Life Tour”. Primele 200 de bilete din…

- Un concert caritabil sustinut de trupele Timpuri Noi, Stema si "Bebe Astur si invitatii" va avea loc joi, de la ora 19,00, la Casa de Cultura a Studentilor, in cadrul campaniei umanitare "Implica-te! Cei de langa noi au nevoie de ajutor!". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- De curand, INNA a sarbatorit creșterea comunitații de pe YouTube la peste 7 milioane de abonați, moment extraordinar de a celebra alaturi de fani. Artista a pregatit un concert pentru a prezenta versiunea live a mai multor piese din prima parte a albumului, lansat la inceputul acestui an, ”Champagne…

- Adrian Simionescu demonstreaza inca o data ca familia este pe primul loc in viața lui! Manelistul a sarbatorit de Dragobete cum nu se poate mai bine, acasa, cu toți membrii familiei reuniți. Iata cum s-a fotografiat cu cele doua fiice ale sale, Karmen Simionescu și Adriana Simionescu!

- Constantin Brancuși, sculptorul roman considerat unul din primii mari creatori ai artei moderne, a fost prieten cu multe personalitați remarcabile. James Joyce, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea, l-a vizitat pe Brancuși in atelierul sau din Paris, iar artistul…