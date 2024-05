Stiri pe aceeasi tema

- Situația lui Florin Piersic este grava, fiindu-i pusa viața in pericol. Actorul are septicemie – o infecție generalizata in organism, au declarat azi medicii de la Institutul Inimii din Cluj. Protezele mențin infecția. La Cluj i-au fost scoase sondele de la inima, iar la București urmeaza indepartarea…

- "Dansul nu numai ca este stabil, nu as spune ca starea generala este foarte buna deoarece vorbim, pana la urma, de varsta, de bolile cronice, dar, fara discutie, nu este asa cum s-a spus un risc vital, nu este o stare grava care sa ii puna viata in pericol in viitorul apropiat, motiv pentru care ceea…

- Seara trecuta, Florin Piersic a fost transferat de la Institutul Inimii, din Cluj Napoca, la Institutul Matei Balș din Capitala, cu un avion SMURD. Decizia ca Florin Piersic sa fie mutat de la Cluj-Napoca la București a fost luata de actor, impreuna cu familia sa, pentru a continua tratamentul cu antibiotice,…

- Florin Piersic ar fi supus unei noi intervenții chirurgicaleSurse din presa, insa, aduc in discuție alta perspectiva, afirmand ca Florin Piersic urmeaza sa fie supus unei noi intervenții chirurgicale la Institutul Matei Balș, unde va fi tratat și pentru infecția pe care o are. Florin Piersic a fost…

- Conform surselor Realitatea Plus, acest transfer are loc la solicitarea familiei, iar marele actor va fi internat cel mai probabil la Institutul Matei Balș, din Capitala. Deși medicii care s-au ocupat de ingrijirea lui pana acum i-au facut operație la Cluj și spun ca starea lui este stabila, familia…

- In doar doua zile, la secția ATI a Spitalului Sfantul Pantelimon ar fi murit aproape 20 de pacienți in mod suspect. Situație șocanta la un spital din Capitala dupa ce in doar doua zile ar fi murit aproape 20 de pacienți care se aflau la Terapie Intensiva. O publicație online a facut dezvaluirea, susținand…