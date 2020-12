Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic de origine spaniola Alfred Molina va reintra in pielea personajului Doctor Octopus in filmul "Spider-Man 3", viitorul opus al acestei saga in care rolul principal va fi reintrepretat de Tom Holland, relateaza EFE. Potrivit ziarului The Hollywood Reporter, reintoarcerea lui Molina in…

- Actrita Anya Taylor-Joy va prelua stafeta de la Charlize Theron si va interpreta personajul Furiosa intr-un prequel al filmului "Mad Max: Fury Road" (2015), pe care il pregateste regizorul George Miller, relateaza EFE. Mai multe site-uri americane au dezvaluit marti ca "Furiosa" va fi…

- Actorul britanic Benedict Cumberbatch se alatura francizei "Spider-Man" in rolul Doctor Strange, personaj-cheie in urmatorul film ce va prezenta noile aventuri ale supereroului Omul Paianjen, care va fi din nou interpretat de Tom Holland, relateaza EFE. Deocamdata nu a fost anuntat titlul…

- Actorul englez Benedict Cumberbatch va fi Doctor Strange in urmatorul film „Spider-Man” cu Tom Holland in rol principal, informeaza Variety, citata de News.roDistribuirea lui Cumberbatch marcheaza al treilea transfer major intre filmele produse de Marvel Studios (Disney) si filmele „Spider-Man”…

- A noua parte a filmului "Fast & Furious" cu Vin Diesel va fi lansata mai tarziu decat era prevazut, in mai 2021. Dupa ce lansarea "No Time to Die" a fost amanata din 11 noiembrie pentru 2 aprilie, Universal a fost constrans sa amane si productia "Fast & Furious 9", relateaza News.ro.Filmul…

- Warner Bros. a amanat lansarea filmului „Wonder Woman 1984“ cu Gal Gadot, care urma sa ruleze pe ecrane din 2 octombrie, pentru a patra oara. Filmul va ajunge in cinematografe pe 25 decembrie, potrivit Variety.

- Warner Bros. a amanat lansarea filmului "Wonder Woman 1984" cu Gal Gadot, care urma sa ruleze pe ecrane din 2 octombrie, pentru a patra oara. Filmul va ajunge in cinematografe pe 25 decembrie, potrivit Variety, anunța news.ro."Patty este un regizor exceptional si cu "Wonder Woman 1984" a oferit…