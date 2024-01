Speranțe pentru un spital nou în Sărmașu Unul dintre visurile primarului din Sarmașu, Valer Botezan, este construirea unui spital. „Sarmașu a avut spital și a fost inchis. Zona noastra este una destul de imbatranita și sunt necesare spitale de fizio-recuperare și paliație, pentru persoane varstnice sau care sunt la pat", a declarat primarul, in cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi. … Post-ul Speranțe pentru un spital nou… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

