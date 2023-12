Stiri pe aceeasi tema

- Marinarul roman, ținut ostatic de rebelii Houthi, a fost eliberat. Toți marinarii de pe nava Galaxy Leader se afla in siguranța, in portul Hudaydah, din Yemen. Ciprian Soare, marinarul roman, care se afla pe nava a reușit sa vobeasca cu familia lui, iar Dorel Onaca, expert Salvari Marine, impreuna cu…

- Nava comerciala Galaxy Leader capturata in noiembrie in Marea Roșie de catre rebelii houthi din Yemen a fost transformata in atracție turistica. Cargoul, la bordul caruia se afla și-un roman, este ancorat in largul unui port. Rebelii organizeaza excursii in grup la bordul vasului pe puntea caruia au…

- Marinarul roman, rapit in Marea Roșie de gruparea terorista houthi, este viu, nevatamat și intr-o stare buna. Asta reiese dintr-o filmare publicata pe internet, in care se vede intregul echipaj, la bordul navei, capturat și aflat acum intr-un port din Yemen.

- Forțele Houthi din Yemen au difuzat imagini cu membrii gruparii deturnand o nava mare deținuta de Israel in Marea Roșie. In video se vede ca, pentru a ateriza pe puntea vaporului, militanții din Yemen au folosit un elicopter.

- Iranul respinge acuzatia Israelului precum ca ar fi implicat in capturarea unei nave tip cargo in Marea Roșie. Vasul, care aparține Regatului Unit, a fost ocupat de rebelii houthi din Yemen, care sunt sprijiniți de regimul de la Teheran.

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a dispus sa se activeze “Celula de Criza Interinstituționala”, pentru a analiza situația marinarului roman de pe nava capturata de gruparea Houthi din Yemen. “La data de 19 noiembrie a.c., nava Galaxy Leader, sub pavilion Bahamas, care naviga…

- Un marinar roman se afla la bordul navei care a fost capturata de rebelii houti in Marea Roșie, potrivit unui comunicat al MAE. Israelul a anunțat ca nava cargo a fost sechestrata de rebeli din Yemen, incidentul fiind catalogat drept „un act de terorism iranian” cu urmari grave. Ministerul Afacerilor…

- In echipajul navei civile Galaxy Leader, care a fost capturata in Marea Roșie la finalul saptamanii trecute, s-ar afla și marinari romani, anunța agențiile occidentale de presa. Atacatorii sunt rebeli de etnie houthi din Yemen. Gruparea houthi din Yemen este susținuta de Iran și de gruparea terorista…