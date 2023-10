Stiri pe aceeasi tema

- Un spectator lovit in incidentul auto de la etapa de la Campulung a Campionatului Național de Viteza in Coasta și-a pierdut viața. Ca urmare, organizatorii, in acord cu Federația Romana de Automobilism Sportiv, au decis anularea competiției de duminica, conform Mediafax.Barbatul care a fost lovit…

