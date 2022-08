Stiri pe aceeasi tema

- ”Contractul pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, semnat astazi, va asigura accesul populatiei din 38 de unitati administrativ – teritoriale din zona la servicii de alimentare cu apa potabila si la servicii de tratare a apelor uzate. Prin…

- In data de 19 august 2022, in jurul orei 13:10, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie domiciliata in Germania, cu privire la faptul ca, din cursul anului 2015, nu a mai ținut legatura cu fratele sau, DOROGA DORU (foto), in varsta de 45 ani, care are domiciliul in comuna Turdaș,…

- ISU Sibiu a intervenit de urgența pe A1, in zona localitații Aciliu, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu, cu doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospeciala de stingere cu descarcerare și o autospeciala de transport victime multiple, la un accident rutier, informeaza G4Media. In accident sunt…

- O echipa formata din jandarmi, vanatori, un medic veterinar a intervenit, timp de mai multe ore, pentru alungarea unei ursoaice cu pui care a ajuns in centrul orasului Patarlagele din judetul Buzau. Localnicii au fost avertizati sa ramana in case printr-un mesaj Ro-Alert, potrivit news.roUn mesaj…

- Patru candidati au fost eliminati din examenul scris de titularizare care a avut loc miercuri in judetul Hunedoara, ei fiind suspectati de frauda sau tentativa de frauda, cei in cauza urmand sa nu mai fie repartizati pe posturi sau la catedre in anul scolar 2022-2023, a informat Inspectoratul Scolar…

- Un numar de 580 de candidati s-au inscris, in judetul Hunedoara, la concursul de titularizare din invatamantul preuniversitar, proba scrisa fiind programata sa aiba loc miercuri la centrele de concurs de la liceele "Grigore Moisil" si "Teglas Gabor" din Deva, a informat Inspectoratul Scolar Judetean…

- Patru absolvenți de liceu din județul Hunedoara au obținut media 10 la examenul de bacalaureat. Este vorba de un elev al Liceului Național Pedagogic Regina Maria din Deva, doi absolvenți ai Liceului Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara și un absolvent al Colegiului Național Iancu de Hunedoara din…

- Un tezaur vechi de peste 2000 de ani, constand in circa 300 de monede din argint si de bronz, a fost descoperit de un cautator de comori din judetul Mures, intr-o padure din zona localitatii Sangeru de Padure, in urma unei scanari cu un detector de metale. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…