- „Bocitoarele vesele” vin la Teatrul „Mihai Eminescu, la sfarșit de saptamana Teatrul „Mihai Eminescu”invita botoșanenii in acest sfarșit de saptamana, la spectacolele „Bocitoarele vesele” dupa William Shakespeare, regia Alexandru Vasilachi și „La Academie” de Alexandra Felseghi, regia Andrei Majeri.…

- Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani invita publicul, in acest sfarșit de saptamana, la spectacolele „Bocitoarele vesele”, dupa William Shakespeare, regia Alexandru Vasilachi, și „La Academie”, de Alexandra Felseghi, regia Andrei Majeri.

- Sute de șoferi au ramas blocați pe drumurile naționale și județene, in ultimele zile, in condițiile in care județul Botoșani s-a aflat sub avertizari meteo repetate, de la cod galben și portocaliu pana la cod roșu de ninsori abundente și viscol puternic.

- FOTO: Imagini noi din interiorul Teatrului „Mihai Eminescu”. Peste o suta de oameni lucreaza pe șantierul deschis de cinci luni Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a inspectat in cursul zilei de astazi, șantierul deschis in urma cu aproximativ 5 luni de la Teatrul „Mihai Eminescu” pentru…

- La o luna de la implinirea a 173 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, versurile poetului au rasunat din nou la Botoșani, in cadrul spectacolului oferit de catre cursanții secției de Actorie a Școlii Populare de Arte ”George Enescu”.

- Spectacolul „Iona”, coproducție a Teatrului „Mihai Eminescu” și Facultatea de Teatru a Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani invita botoșanenii in acest sfarșit de saptamana, la spectacolul „Iona” de Marin Sorescu. Sambata, 18 februarie și duminica, 19 februarie…