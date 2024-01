Spectacolul “DRAG de DRAGobete”, din 22 februarie 2024, de la Teatrul Colibri din Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- Fara vreo miza in perspectiva partii secunde a Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95, meciul dintre CSM Petrolul Ploiesti si BC CSU Sibiu a oferit spectacolul scontat, ambele echipe punand, parca, mai putin accent pe faza defensiva. A fost un joc cu puncte multe, faze frumoase si rasturnari…

- Conform Teatrului de Stat Constanta, "Maria Tanase. O poveste" este un one woman show care infatiseaza o versiune despre viata celebrei cantarete, cu aspecte ale personalitatii ei care sunt mai putin cunoscute Interpreta de muzica populara s a nascut pe 25 septembrie 1913, la BucurestiLuni, pe 15 ianuarie…

- Un spectacol tradițional susținut de Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei”, avand ca invitat special pe indragita solista de muzica populara Maria Șalaru, va avea loc in acesta dupa-amiaza, in Piața Unirii din Focșani. Spectacolul va incepe la ora 17.30, potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook…

- Un spectacol intitulat „Maria Tanase. Aș muri, moartea nu-mi vine” va fi prezentat marți, 19 decembrie, la ora 18.30, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din capitala, informeaza MOLDPRES. Spectacolul este un recital despre viata artistica a regretatei cintarete, supranumita „Maria cea fara de moarte,…

- Niculina Stoican (52 de ani) a dat carțile pe fața in scandalul mocnit dintre ea și cunoscutul artist Constantin Enceanu (59 de ani). Acesta a dat in judecata „Ansamblul folcloric Maria Tanase” din Craiova, condus de colega Niculina Stoican, invocand faptul ca nu a fost promovat de aproape doua decenii.…

- Primaria Municipiului Ramnicu Valcea va da joi, 30 noiembrie, la ora 18.00, startul sarbatorilor de iarna. Se vor aprinde iluminatul festiv, luminile in bradul de Craciun instalat in centrul Ramnicului. Se va deschide Targul „Decembrie Magic” și a patinoarului din Scuarul Mircea cel Batran. Joi, de…

- Doi tineri din orasul Filiasi, judetul Dolj, au fost retinuti, sambata, de politisti, pentru 24 de ore, dupa ce au fost implicati intr-un scandal intr-un centru comercial din municipiul Craiova.

- Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” prezinta in 20 noiembrie 2023, de la ora 18:30, la Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova, premiera „OLTENIA IN OGLINDA”. Va așteptam alaturi de noi, sa vedeți ca intr-o oglinda DIVERSITATEA in unitate a stilisticii interpretative zonale a OLTENIEI. Cantatul…