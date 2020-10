Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de cand a fost ales de bucureșteni, Nicușor Dan nu și-a preluat inca mandatul de primar general al Capitalei. Conform acestuia, mandatul sau de primar a fost contestat de 52 de persoane, majoritatea foști și actuali consilieri PSD. „Bucureștiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente…

- Opera Nationala Bucuresti anunta ca toate spectacolele programate si reprogramate pentru urmatoarele 14 zile se anuleaza, urmand sa fie returnata contravaloarea biletelor achizitionate. Potrivit Hotararii nr. 24 din 19 octombrie a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta,…

- Așa cum evolueaza lucrurile acum, riscul de a ajunge la indicele 3 pentru Capitala este foarte clar și foarte posibil, a declarat vineri seara, la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, care a explicat ce masuri vor intra in vigoare in București in momentul in care se…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a postat o fotografie pe pagina de Facebook in care arata ca Primaria Capitalei a avut bugetul necesar pentru plata subvenției la transport și termoficare insa a deturnat banii pe alte „proiecte”. „DOVADA- PMB a avut bani pentru plata subventiilor dar a deturnat destinatia…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre creșterea alarmanta a cazurilor de coronavirus in București și riscul de a intra in scenariul roșu, care sa impuna și mai multe restricții in Capitala,…

- In nou protest are loc, in acesta seara, in Piața Universitații impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Sloganul manifestației este „OPRIȚI ASASINAREA LIBERTAȚILOR, ECONOMIEI ȘI EDUCAȚIEI ROMANEȘTI!” Manifestanții striga: Jos dictatura! Jos tradatorii! Libertate! Jos mascarada! De asemenea, oamenii…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Capitala a anunțat o serie noua de masuri și restricții marți seara, ca urmare a cresterii numarului de infectari cu COVID-19. Schimbarile intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie. Restaurantele și cafenelele nu vor mai fi deschise in interior. Excepție fac…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) propune noi restricții sociale pentru București, dupa ce numarul de infectari a crescut, conform unor surse citate de Digi24. Conform datelor obținute de Digi 24 , DSP a trimis recomandari Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența in care se propune inchiderea…